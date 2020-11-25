Фанаты раскритиковали Бузова за «старческий» живот

Певица выложила снимок, на котором хвастается прессом, но далеко не все поставили «лайк».
Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась новой фотографией в Instagram. На ней звезда демонстрирует свой пресс в надежде собрать много «лайков», но далеко не все подписчики оценили снимок по достоинству. Нашлись те, кто раскритиковал артистку за худобу, плоскую грудь и «старческий» живот.
«На что смотришь? Сегодня был очень сложный день… И безумно эмоциональное шоу. Единственное, что сейчас я хочу, так это домой и на ручки»,
— написала Бузова.
Вместо поддержки артистке предстояло прочитать множество негативных комментариев. Фанаты считают, что фото неудачное и выкладывать его было нельзя.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывший друг Манукяна считает, что блогер использует Бузову.