Фанаты раскритиковали Бузова за «старческий» живот

Фанаты раскритиковали Бузова за &#171;старческий&#187; живот
Бузова неприятно удивила новой фотографией. Фото: скриншот Instagram

Певица выложила снимок, на котором хвастается прессом, но далеко не все поставили «лайк».

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась новой фотографией в Instagram. На ней звезда демонстрирует свой пресс в надежде собрать много «лайков», но далеко не все подписчики оценили снимок по достоинству. Нашлись те, кто раскритиковал артистку за худобу, плоскую грудь и «старческий» живот.

«На что смотришь? Сегодня был очень сложный день… И безумно эмоциональное шоу. Единственное, что сейчас я хочу, так это домой и на ручки»,

— написала Бузова.

Вместо поддержки артистке предстояло прочитать множество негативных комментариев. Фанаты считают, что фото неудачное и выкладывать его было нельзя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывший друг Манукяна считает, что блогер использует Бузову.

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