Бывший друг Манукяна считает, что блогер использует Бузову

Бузову могут предать в ближайшее время. Фото: скриншот Instagram

Бузову могут предать в ближайшее время. Фото: скриншот Instagram

Он убежден, что Дава предает всех, от кого получает все, что хотел.

Блогер Мухаммат Биттуев рассказал, каковы были его отношения с рэпером Давидом Манукяном. Он заверил, что познакомился с парнем, когда тот только начинал вести канал на YouTube. Мухаммат научил его всему, что знал сам, а затем их дружба резко оборвалась. Блогер уверяет, что Дава общался с ним из-за корысти и предал, когда получил все, что хотел.

«Я первый, по чьей голове он прошел»,

— заявил блогер.

Он также не удивится, если Дава использует певицу Ольгу Бузову. Мухаммат ожидает, что истинное лицо блогера все увидят уже в ближайшее время.

«Будете за ним наблюдать и увидите, с какой головы на какую он прыгает»,

— заключил он на Youtube-шоу Ксении Хоффман «Пушка».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова намекнула на помолвку с Манукяном. Певица носит кольцо на безымянном пальце и многие решили, что блогер сделал возлюбленной предложение.