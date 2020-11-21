Бывший друг Манукяна считает, что блогер использует Бузову

Он убежден, что Дава предает всех, от кого получает все, что хотел.
Блогер Мухаммат Биттуев рассказал, каковы были его отношения с рэпером Давидом Манукяном. Он заверил, что познакомился с парнем, когда тот только начинал вести канал на YouTube. Мухаммат научил его всему, что знал сам, а затем их дружба резко оборвалась. Блогер уверяет, что Дава общался с ним из-за корысти и предал, когда получил все, что хотел.
«Я первый, по чьей голове он прошел»,
— заявил блогер.
Он также не удивится, если Дава использует певицу Ольгу Бузову. Мухаммат ожидает, что истинное лицо блогера все увидят уже в ближайшее время.
«Будете за ним наблюдать и увидите, с какой головы на какую он прыгает»,
— заключил он на Youtube-шоу Ксении Хоффман «Пушка».
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова намекнула на помолвку с Манукяном. Певица носит кольцо на безымянном пальце и многие решили, что блогер сделал возлюбленной предложение.