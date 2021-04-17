В Греции предложили отменить визы для российских туристов

В Греции предложили отменить визы для российских туристов
Греция открывает туристический сезон с 14 мая. Фото: unsplash

Греция может воспользоваться моментом и отменить визы для россиян, чтобы восстановить туристическую сферу после пандемии. Об этом заявил греческий политик, бывший депутат Европарламента Нотис Мариас.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова политика, властям Греции стоит отменить обязательный визовый режим с Россией и разрешить российским туристам въезжать в страну по загранпаспорту, но соблюдая условии санитарных протоколов.

По словам Мариаса, большинство стран Евросоюза уже приостановило шенгенское соглашение, которое требует выдачи виз туристам из России, чтобы они могли ехать в Грецию. Политик уверен, что только с отменой виз получится устроить массовый приезд российских туристов на отдых в страну.

«Немедленная отмена виз сразу же привлечет миллионы российских туристов в Грецию. Это поможет затем и зимнему туризму, у которого серьезные проблемы из-за пандемии коронавируса», — сказал политик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Греция с 19 апреля отменяет обязательный карантин для российских туристов.

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