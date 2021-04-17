Массовое ДТП спровоцировало пробку на Большеохтинском мосту

Массовое ДТП на Большеохтинском мосту. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Массовое ДТП на Большеохтинском мосту. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В субботу, 17 апреля, на Большеохтинском мосту в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие. По словам очевидцев, в аварию попали шесть машин.

«Паровозик образовался из шести машин на Большеохтинском мосту», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Свидетели дорожного инцидента опубликовали видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что участники ДТП выстроились друг за другом в ряд. Среди них можно заметить такси, еще одно транспортное средство принадлежит сервису каршеринга «Яндекс.Драйв».

Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шлиссельбургском проспекте женщина, вышедшая из трамвая, угодила под колеса машины. Пешеход получила травмы, ей потребовалась помощь врачей.