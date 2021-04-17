На фасаде посольства РФ в Мадриде появился портрет Гагарина

На фасаде здания российского посольства в Мадриде появился портрет Юрия Гагарина. Советского космонавта изобразил испанский художник Аугусто Феррер-Далмау.

Он посвятил очередную работу 60-летию первого в мире полёта человека в космос.

Об этом рассказал посол России в Испании Юрий Корчагин и выразил свою признательность художнику за эту работу.сообщает РИА «Новости».

Художник передал портрет космонавта посольству, где картина была оцифрована, а после вывешена на здании.

На полотно добавили знаменитые слова Гагарина в переводе на испанский: «Я вижу Землю. Она так прекрасна. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что развод Дворцового моста в ночь на 12 апреля стал частью празднования 60-летия первого полета человека в космос. Мост поднялся под музыку Андрея Петрова, а на одной стороне показали Юрия Гагарина. В лазерном шоу показали запуск «Востока-1» и конструктора Сергея Королева, благодаря которому получилось отправить человека в космос.