Матч «Зенит» — «Краснодар» закончился ничьей

Матч «Зенит» &#8212; «Краснодар» закончился ничьей
Футболисты "Зенита". Фото: Twitter

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 26-го тура чемпионата России.

Матч прошел на стадионе «Краснодар» и закончился со счетом 2:2.

В составе краснодарской команды дубль оформил полузащитник Алексей Ионов.

У «Зенита» отличился Сердар Азмун. Еще один мяч на счету Андрея Мостового.

Сине-бело-голубые не проигрывают «Краснодару» с октября 2018 года (1:2), на своем поле краснодарская команда не может обыграть петербуржцев с ноября 2016 года (2:1).

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 55 очков. На втором месте идет московский «Локомотив».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу чемпионата России. В нём петербургская команда примет подмосковные «Химки». Семак сообщил, что у них было два выходных дня для игроков, которые провели несколько матчей за сборные, а те, кто играл мало начали работу вчера.

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