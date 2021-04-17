Мостовой: «Зенит» мог обыграть «Краснодар»

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал итоги матча с «Краснодаром».

По его мнению, после второго гола «Зенит» очень сильно давил, после того, как прозвучал свисток, игроки были немного огорчены — команда могла «дожать» и вернуться домой с победой.

«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 26-го тура чемпионата России.

Матч прошел на стадионе «Краснодар» и закончился со счетом 2:2. В составе краснодарской команды дубль оформил полузащитник Алексей Ионов. У «Зенита» отличился Сердар Азмун. Еще один мяч на счету Андрея Мостового.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 55 очков. На втором месте идет московский «Локомотив».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу чемпионата России. В нём петербургская команда примет подмосковные «Химки».