«Вашингтон» обыграл «Филадельфию». Овечкин оформил дубль

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию». Овечкин оформил дубль
Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Фото: nhl.com/ru

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел в Филадельфии и закончился со счётом 6:3 в пользу гостей.

Российский нападающий, выступающий за «Вашингтон», Александр Овечкин, оформил дубль. Также он отметился голевой передачей. Заброшенными шайбами отличились Конор Шири, Энтони Манта, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Голкипер Илья Самсонов отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.

В составе «Филадельфии» шайбы забросили Иван Проворов, Джеймс ван Римсдайк и Уэйд Эллисон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» александр овечкин нхл


 

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