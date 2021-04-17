Ночью спасатели тушили квартиру в Калининском районе

Ночью спасатели тушили квартиру в Калининском районе
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В ночь на 18 апреля в Калининском районе произошел квартирный пожар.

Пожар произошел в доме 2/1 по улице Ушинского.

Сообщение о пожаре поступило в 0:07. В шестнадцатиэтажном жилом доме выгорела однокомнатная квартира площадью 30 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось к 0:35. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара приняли участие 22 сотрудника МЧС и пять единиц спецтехники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Петербурге в Петроградском районе города произошло чрезвычайное происшествие, загорелся автомобиль марки «Мерседес». Владелец же полез под капот полыхающей машины.

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