Ночью спасатели тушили квартиру в Калининском районе

В ночь на 18 апреля в Калининском районе произошел квартирный пожар.

Пожар произошел в доме 2/1 по улице Ушинского.

Сообщение о пожаре поступило в 0:07. В шестнадцатиэтажном жилом доме выгорела однокомнатная квартира площадью 30 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось к 0:35. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара приняли участие 22 сотрудника МЧС и пять единиц спецтехники.

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