В Петроградском районе мужчина полез под капот полыхающего «Мерседеса»

В Петербурге в Петроградском районе города произошло чрезвычайное происшествие, загорелся автомобиль. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Петроградском районе на перекрёстке улиц Лодейнопольской и Большой Зелениной загорелась машина марки «Мерседес».

Очевидец происшествия снял на камеру случившееся.

На кадрах отчетливо видно, как, скорее всего, владелец голыми руками залез под капот машины. Все внутренности авто охватил огонь.

Тогда, те, кто были неподалеку дали мужчине огнетушитель. О причинах возгорания не сообщается.

Сведений о пострадавших также нет. При этом на кадрах незаметно ни сотрудников пожарной охраны, ни скорой помощи. Карет скорой также нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Адмиралтейском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Он проехался лицом по асфальту.