В Петроградском районе мужчина полез под капот полыхающего «Мерседеса»

В Петроградском районе мужчина полез под капот полыхающего &#171;Мерседеса&#187;
В центре города горит "Мерседес". Фото: Pixabay

В Петербурге в Петроградском районе города произошло чрезвычайное происшествие, загорелся автомобиль. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Петроградском районе на перекрёстке улиц Лодейнопольской и Большой Зелениной загорелась машина марки «Мерседес».

Очевидец происшествия снял на камеру случившееся.

На кадрах отчетливо видно, как, скорее всего, владелец голыми руками залез под капот машины. Все внутренности авто охватил огонь.

Тогда, те, кто были неподалеку дали мужчине огнетушитель. О причинах возгорания не сообщается.

Сведений о пострадавших также нет. При этом на кадрах незаметно ни сотрудников пожарной охраны, ни скорой помощи. Карет скорой также нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Адмиралтейском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Он проехался лицом по асфальту.

новости СПб Петроградский район пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти в субботу потеплеет до +17
Компанию из Выборга хотят оштрафовать на 600 млн рублей из-за уклонений от ...
ДТП в Кировском районе: переходившая дорогу женщина еле успела отскочить в ...
Петербуржцев, пользующихся электросамокатами, могут начать штрафовать
Родители учеников петербургской школы №777 выступили против массового набора
«Невская Мануфактура» никак не успокоится, пожарные тушат ее с ...
Экс-редактор «Невских новостей» возглавит «Московский комсомолец» в Петербурге
На проспекте Медиков велосипедист оказался в слепой зоне, а затем на земле