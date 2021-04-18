Стала известна самая вредная для волос прическа

Стала известна самая вредная для волос прическа
Следует отказаться от причёсок с начесом. Фото: pixabay.com

Самые вредные для здоровья волос прически те, в которых используется начес для создания объема. Об этом рассказал врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.

По его словам, начес портит кутикулу, то есть защитный слой вокруг волоска, который облегает его, подобно чешуе.

Специалист рассказал в интервью радио Sputnik, что Абрамов отметил, что длина или любые другие прически никак не влияют на здоровье волосяного покрова. И добавил, что волосы нужно стараться не травмировать, выбирать заколки и резинки с гладкой поверхностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как справиться с проблемой выпадения волос весной.

прическа трихолог


 

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