Дерматолог рассказал, почему весной выпадают волосы

Врач-дерматолог Юлия Колюбина рассказала, как справиться с проблемой выпадения волос весной. Об это она сообщила в беседе на “Радио 1”.

Специалист рассказал, что весеннее выпадение волос может быть вызвано с дефицитом витаминов и накопившимися за зиму стрессами.

В холодный период волосам не хватает кислорода и витамина D.

«Витамина солнца» не достает из-за постоянного ношения головных уборов.

По словам, Колюбиной, чтобы восстановить красоту волос, нужно включать в свой рацион продукты, которые содержат витамины А, Е, Омега, кальций, цинк.

То есть фрукты, ягоды, орехи, жирные сорта рыбы, натуральный творог, а также овощи. Такие как: брокколи, цветная капуста.

Или же стоит воспользоваться комплексом витаминов или поливитаминов.

Дерматолог говорит, что в случае, если результата не случилось, следует обратиться к специалистам.

Есть вероятность, что проблема выпадения волос связана с гормональными нарушениями или неправильной работе желудочно-кишечного тракта.

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