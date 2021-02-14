В Японии открыли способ борьбы с потерей волос

Ученые из Японии открыли новый способ, который позволит справиться с облысением. Для этого специалисты провели множество испытаний на мышах.

Как сообщает научный новостной портал EurekAlert со ссылкой на исследование, ученые культивировали волосяные фолликулы из стволовых клеток усов и шерсти грызунов. Это позволило создать 220 различных комбинаций, которые привели к результату.

Оказалось, что сочетание одного вида коллагена и определенной среды помогало восстановить волосы за быстрый промежуток времени. По словам руководителя проекта Такаши Цудзи, такая находка может помочь людям уже в ближайшем будущем.

Отметим, что к клиническим испытаниям ученые планируют приступить уже в этом году. Эксперименты на мышах закончились в 2019 году.

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