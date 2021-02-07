Российские ученые разрабатывают несколько препаратов от ВИЧ

В России ведется создание препаратов для излечения ВИЧ. Ученые в скором времени будут готовы показать несколько наработок.

Об этом стало известно в воскресенье, 7 февраля. Как сообщает «Интерфакс», в создании препаратов на данный момент есть одна существенная проблема. Ученые смогут начать клинические испытания только после получения финансирования.

«В одном лекарстве используется принцип воздействия на рецептор CCR5, к которому прикрепляется вирус. На мышах результаты хорошие, разработка лечит. Но для исследования на людях нужны большие средства, а с этим есть трудности», – говорится в сообщении. Отметим, что данную разработку ведут в ФМБА.

Также есть наработки от ВИЧ и у других российских ученых. Препарат основан на лечении больных с помощью поиска вируса в ДНК.

«В организм вводится фермент, который «идёт» по ДНК клеток, обнаруживает там вирус и блокирует его, как бы «вырезает» этот кусок из клетки», – добавил собеседник «Интерфакс».

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