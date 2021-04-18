На площади Академика Климова заметили припаркованный на газоне каршеринг

Ранним утром на площади Академика Климова на Студенческой улице заметили необычно припаркованный каршеринг. Водитель бросил арендованный автомобиль в неположенном месте.

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 18 апреля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Каршеринг захотел в кусты», — написал автор записи.

Пользователи предположили, что водитель просто припарковал арендованный автомобиль в не лучшем месте. Внутри салона никого не оказалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об еще одном ДТП с каршерингом за сегодняшнее утро.