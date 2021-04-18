Спасатели потушили пожар в доме на Московском проспекте

Утром 18 апреля в доме № 57, литера А, на Московском проспекте в Петербурге.

Сообщение о возгорании поступило в 07:45. На фасаде здания обгорела обшивка стены на площади 40 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 09:22.

В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Петербурге в Петроградском районе города произошло чрезвычайное происшествие, загорелся автомобиль марки «Мерседес». Владелец же полез под капот полыхающей машины.