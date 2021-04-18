Во Всеволожском районе по факту ДТП с пострадавшим ребенком проводится проверка

Во Всеволожском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Авария произошла утром 17 апреля на 13 км +430 метров автодороги «СПб-Морье», сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, мужчина управляя автомобилем Genesis G80, сбил 11-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Ребенка с различными телесными повреждениями, в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шлиссельбургском проспекте женщина, вышедшая из трамвая, угодила под колеса машины. Пешеход получила травмы, ей потребовалась помощь врачей.