Автомобиль перевернулся и зажал школьницу после ДТП на Петергофском шоссе

Автомобиль перевернулся и зажал школьницу после ДТП на Петергофском шоссе
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадала школьница.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 18 апреля, на Петергофском шоссе. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«KIA Soul после столкновения перевернулся на крышу и зажал школьницу между машиной и забором. Жива», — написали автор записи.

Официальной информации о состоянии ребёнка не поступало. На кадрах видно, что всего участниками аварии стали три легковых автомобиля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каршеринг превратился в груду металла после жесткого ДТП на Димитрова.

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