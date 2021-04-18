В Египте сошел с рельсов поезд. Есть погибшие

Восемь человек погибли. Фото: pixabay.com

Восемь человек погибли. Фото: pixabay.com

В египетской провинции Кальюбия к северу от Каира поезд сошел с рельсов.

«Восемь человек погибли, двадцать шесть получили ранения», — сообщает телеканал «Аль-Арабия».

По предварительной информации, поезд следовал из города Эль-Мансура в Каир, шесть вагонов состава перевернулись.

На место происшествия прибыли более 20 машин скорой помощи и высокопоставленные чиновники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 58-летний местный житель в момент приближения поезда сидел на железнодорожных путях. Машинист приближающегося поезда неоднократно подавал звуковой сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение.