В Выборге поезд сбил мужчину, сидевшего на ж/д путях

Местный житель в момент приближения поезда сидел на железнодорожных путях. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Местный житель в момент приближения поезда сидел на железнодорожных путях. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 8 пикете станции Выборг Ленинградской области грузовым поездом травмирован мужчина.

Установлено, что 58-летний местный житель в момент приближения поезда сидел на железнодорожных путях. Машинист приближающегося поезда неоднократно подавал звуковой сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение.

Пострадавший попытался встать и покинуть опасную зону, но не успел. Наезда избежать не удалось. От полученных травм гражданин скончался на месте. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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