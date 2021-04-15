Совладельца Василеостровской пивоварни задержали в Германии

Совладельца Василеостровской пивоварни задержали в Германии
По версии следствия, они успели так обналичить 300 миллионов рублей. Фото: pixabay.com

Петербургского бизнесмена Алексея Ильинского, совладельца Василеостровской кафе, задержали в аэропорту Германии. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщает «Фонтанка».

Предприниматель находился в международном розыске по делу, в ходе которого в 2017 году экономическая полиция задержала 2 мужчин. 2 подельника обвинялись в предоставлении клиентам незаконных услуг.

По версии следствия, они успели так обналичить более 300 миллионов рублей. Ильинский тоже был в списке полиции, но накануне успел улететь в Эстонию.

После нескольких лет в бегах бизнесмен попался на покупке билетов в Германии. Об этом Интерпол уведомил полицию Северной столицы. Так злоумышленника удалось задержать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кингисеппе задержали подозреваемого в избиении своего собутыльника.

Германия задержания незаконная банковская деятельность новости СПб экономическая полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Акционер «Невской мануфактуры» пообещал Беглову, что сгоревшее ...
Навигация по рекам и каналам открылась в Петербурге
На Манежной площади посадили 11 кленов в преддверии Всемирного дня цирка
Осторожно, ремонт: актуальные ограничения движения на дорогах Петербурга
Город купит более 260 квартир для сирот и льготников
Беглов поручил подготовить пляжи Петербурга к летнему сезону
Росприроднадзор работает на месте разлива нефтепродуктов в бухте Радуга в Выборге
Депутат Максим Резник пробыл в здании СК примерно час