Совладельца Василеостровской пивоварни задержали в Германии

Предприниматель находился в международном розыске по делу, в ходе которого в 2017 году экономическая полиция задержала 2 мужчин. 2 подельника обвинялись в предоставлении клиентам незаконных услуг.

По версии следствия, они успели так обналичить более 300 миллионов рублей. Ильинский тоже был в списке полиции, но накануне успел улететь в Эстонию.