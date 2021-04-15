Совладельца Василеостровской пивоварни задержали в Германии

Петербургского бизнесмена Алексея Ильинского, совладельца Василеостровской кафе, задержали в аэропорту Германии. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщает «Фонтанка».
Предприниматель находился в международном розыске по делу, в ходе которого в 2017 году экономическая полиция задержала 2 мужчин. 2 подельника обвинялись в предоставлении клиентам незаконных услуг.
По версии следствия, они успели так обналичить более 300 миллионов рублей. Ильинский тоже был в списке полиции, но накануне успел улететь в Эстонию.
После нескольких лет в бегах бизнесмен попался на покупке билетов в Германии. Об этом Интерпол уведомил полицию Северной столицы. Так злоумышленника удалось задержать.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кингисеппе задержали подозреваемого в избиении своего собутыльника.