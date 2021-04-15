В Кингисеппе задержали подозреваемого в избиении своего собутыльника

В Ленобласти задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Из квартиры дома по улице Воровского с множественными ушибами и гематомами лица в удовлетворительном состоянии бригадира пути ОАО «РЖД».

Он получил травму в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясение головного мозга, перелом лобной кости перелома нижней челюсти, а также многочисленные ушибы и ссадины лица и грудной клетки, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Подозреваемого задержали в поселке Усть-Луга. По предварительной информации, в результате ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, он жестоко избил потерпевшего

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Волхове в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих участников инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.