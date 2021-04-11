В Волхове полиция задержала молодых людей, которые избили, обстреляли, облили стеклоочистителем и подожгли студента колледжа

В Волхове в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих участников инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что 9 апреля вечером правоохранительным органам Волховского района 46-летняя женщина рассказала, что несколько дней назад из дома ушел ее 17-летний сын, студент колледжа.

Когда полиция приехала в квартиру в Волхов, где проживает молодой человек, то там же его и обнаружила. Он был весь в ссадинах и ушибах.

Оказалось, что подросток был в гостях у своего 18-летнего знакомого вместе с еще одним 17-летним парнем. Они выпивали алкоголь, а потом отправились в заброшенный ангар, где уже употребляли токсические вещества.

Позднее они начали ругаться, сначала словесно, а затем двое молодых людей перешли к более решительным действиям. Они избили парня, обстреляли из пневматического пистолета, облили стеклоочистителем и подожгли. А затем скрылись.

Пострадавший этим же вечером сам обратился в больницу, где ему оказали медицинскую помощь и в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение.

Известно, что сотрудники полиции изъяли у злоумышленников пневматический пистолет с патронами, аэрозольный баллончик и пустую бутылку из-под спиртного.

18-летнего молодого человека привлекли к административной ответственности по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции, потенциально опасных одурманивающих веществ».

А 17-летнего парня «наградили» административной ответственностью, по статье «появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Информация, собранная полицией, направлена в следственные органы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержанный за смертельное нападение около девяти лет лечился в психушке.