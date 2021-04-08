В Петербурге задержанный за смертельное нападение оказалось, что около девяти лет лечился в психушке

Безумец, которого подозревают смертельном нападении на площади Победы в Петербурге, в действительности оказался клиентом психдиспансера. Об этом сообщает «Фонтанка».

Стало известно, что подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум мужчинам не один год пробыл в стенах психдиспансера.

Напомним, что в Северной столице 7 апреля около 16:00 часов на площади Победы произошло смертельное нападение. В Московском районе мужчина, вооруженный ножом, напал на отца и сына. Так, 63-летний потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован. Его сын же получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте. Полиция объявила план «Перехват» и поймала подозреваемого.

Оказалось, что 46-летний мужчина, с апреля 2012 года пребывал в специальном медицинском учреждении, отмечается, что при интенсивном наблюдении.

Позднее срок нахождения в психдиспансере неоднократно продлялся.

По некоторым данным, мужчине в последний раз продлили меры на полгода в психдиспансере в июле 2017 года.

Отмечается, что под административным надзором подозреваемый не состоял.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суд избрал меру пресечения для сотрудников полиции, обвиняемых в получении взяток.