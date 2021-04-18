В Петербурге задержали катающегося на каршеринговом авто мужчину под чужим аккаунтом

В Петербурге задержали катающегося на каршеринговом авто мужчину под чужим аккаунтом. Фото: скриншот "ВКонтакте"

В Петербурге задержали катающегося на каршеринговом авто мужчину под чужим аккаунтом. Фото: скриншот "ВКонтакте"

В Московском районе задержали мужчину, который управлял каршеринговым авто под чужим аккаунтом.

Водителя задержали 16 апреля у дома 30 по улице Кубинской. Сотрудники полиции остановили автомобиль каршеринга Volkswagen Polo.

За рулем оказался гражданин среднеазиатской страны 1992 года рождения. выяснилось, что управлял автомобилем по заведомо подложному аккаунту.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на улице Димитрова в Петербурге произошло серьезное ДТП, в результате которого одна из машин превратилась в груду металла. Дорога оказалась усыпана осколками и деталями транспортного средства.