В Госдуме отреагировали на предложение закрыть россиянам въезд в Европу

В Госдуме отреагировали на предложение закрыть россиянам въезд в Европу
Госдума. Фото: Государственная Дума РФ

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал бывшего президента Эстонии Хендрика Ильвеса, который предложил не пускать россиян в Европу, больным.

«Он относится к группе тех людей, которые не знают, чего придумать, просто играют на каких-то пиар-ходах вокруг себя, хотят поднять шумиху, больше ничего. Больше ни на что не способны они», — цитирует его РЕН ТВ.

Алексей Чепа также добавил, что многие страны с нетерпением ждут туристов из России. По его словам, высказывание Ильвеса направлено на то, чтобы обрадовать США, и ничем не подкреплено.

Напомним, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выступил с предложение запретить въезд в Евросоюз для всех россиян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Макаров раскритиковал депутатов Петербурга за встречу с главой МИД Финляндии. Спикер отметил, что встреча была тайной, а на таких мероприятиях, как отмечает Макаров, дипломаты проводят враждебную политику.

Госдума эстония


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На севере Франции разбился легкомоторный самолет. Четыре человека погибли
На проспекте Маршала Блюхера петербуржцы заметили черный дым
В Госдуме отреагировали на предложение закрыть россиянам въезд в Европу
В Ленобласти 19 апреля ожидается дождь
В Адмиралтейском районе BMW сбил мотоциклиста
С дома Оболенских обрушилась лепнина. Прохожий чудом не пострадал
На Петергофском шоссе перевернувшаяся иномарка прижала девочку к забору
В Петербурге задержали катающегося на каршеринговом авто мужчину под чужим ...