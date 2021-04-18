В Госдуме отреагировали на предложение закрыть россиянам въезд в Европу

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал бывшего президента Эстонии Хендрика Ильвеса, который предложил не пускать россиян в Европу, больным.

«Он относится к группе тех людей, которые не знают, чего придумать, просто играют на каких-то пиар-ходах вокруг себя, хотят поднять шумиху, больше ничего. Больше ни на что не способны они», — цитирует его РЕН ТВ.

Алексей Чепа также добавил, что многие страны с нетерпением ждут туристов из России. По его словам, высказывание Ильвеса направлено на то, чтобы обрадовать США, и ничем не подкреплено.

Напомним, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выступил с предложение запретить въезд в Евросоюз для всех россиян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Макаров раскритиковал депутатов Петербурга за встречу с главой МИД Финляндии. Спикер отметил, что встреча была тайной, а на таких мероприятиях, как отмечает Макаров, дипломаты проводят враждебную политику.