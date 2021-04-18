В Гатчинском районе заметили горящие поля недалеко от жилой застройки

Некоторые местные жители считают, что поля кто-то поджег.
В Ленинградской области сегодня, 18 апреля, заметили горящие поля. Об этом рассказали местные жители в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось в Гатчинском районе рядом с СНТ Строитель. Там по непонятной причине горит сухая трава – огонь быстро распространяется по всему полю. Пожар случился недалеко от частной жилой застройки, так что местные начинают переживать за свою безопасность.
Непонятно, каковы причины инцидента – некоторые уверены, что поля кто-то специально поджег.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Маршала Блюхера петербуржцы заметили черный дым.