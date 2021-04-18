На проспекте Маршала Блюхера петербуржцы заметили черный дым

В воскресенье, 18 апреля, на проспекте Маршала Блюхера петербуржцы заметили черный дым.

Там загорелась сухая трава, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось видео и фото с места происшествия.

На опубликованных снимках заметен густой черный дым, который поднимался возле линии электропередачи. Точная причины возгорания выясняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Петербурге в Петроградском районе города произошло чрезвычайное происшествие, загорелся автомобиль марки «Мерседес». Владелец же полез под капот полыхающей машины.