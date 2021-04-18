В Московском районе автобус наехал на пенсионерку

Женщина, сообщают очевидцы, шла на красный свет, но точные обстоятельства инцидента пока не выяснены.
В Московском районе сегодня вечером, 18 апреля, произошла авария, в результате которой пострадала пенсионерка. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на пересечении Пулковской и Звездной. По предварительным данным, пожилая женщина переходила дорогу по «зебре» на красный свет, когда на нее наехал автобус. Пенсионерка упала и после этого попыталась встать, но у нее, кажется, разбита голова и сломана нога. На место прибыли медики, которые госпитализировали пожилую женщину.
На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, что когда пенсионерка переходила дорогу, все остальные пешеходы остались позади.
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