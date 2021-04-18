На Ветеранов легковушка сбила курьера на велосипеде

На Ветеранов легковушка сбила курьера на велосипеде
В аварии пострадал курьер. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Горожане предполагают, что мужчина не спешился, что и стало причиной инцидента.

В Красносельском районе сегодня вечером, 18 апреля, произошла авария с участием курьера на велосипеде. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Тамбасова. Там «Лада Веста» наехала на курьера, который ехал на велосипеде. По предварительным данным, курьер не спешился и решил пересечь дорогу, нарушая ПДД.

Отмечается, что в результате инцидента все остались живы, но непонятно, в каком состоянии находится курьер. Он, судя по снимку, приходит в себя, сидя на тротуаре.

«Все живы в аварии, а кто-то сдох от голода»,

— шутит один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Московском районе автобус наехал на пенсионерку.

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