На Обводном легковушка наехала на мотоциклиста: его госпитализировали

После аварии мотоциклиста госпитализировали в Мариинскую больницу. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

После аварии мотоциклиста госпитализировали в Мариинскую больницу. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Жесткая авария возмутила петербуржцев: они призвали водителей быть внимательнее на дорогах.

На Обводном канале сегодня, 18 апреля, произошла жесткая авария с участием мотоцикла. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В сеть попало видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент столкновения. Видно, что «БМВ» наехала на мотоциклиста, который отлетел от машины на несколько метров. Свидетели уверяют, что байкер сломал себе ногу, пользователи же выражают надежду, что все остальное осталось цело.

«Мотоциклист в реанимации. Тяжёлый»,

— уверяет один из пользователей в комментариях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ветеранов легковушка сбила курьера на велосипеде. Горожане предполагают, что мужчина не спешился, что и стало причиной инцидента.