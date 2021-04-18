В Петербурге все еще высока вероятность третьей волны пандемии коронавируса

При этом интенсивность распространения инфекции снижается.

Эксперты отметили, что в Санкт-Петербурге вероятность третьей волны коронавируса остается высокой. Об этом 18 апреля сообщили в городской межведомственном координационном совете по противодействию распространения новой коронавирусный инфекции.

По статистике видно, что интенсивность распространения инфекции снижается, но при этом вторая волна до сих пор не достигла минимума. Из-за этого высок риск третьей волны. В это воскресенье зарегистрировано на 3% больше случаев заболеваний, чем в прошлом, но снизилось число госпитализаций и активных больных.

Чтобы остановить распространение инфекции, важна вакцинация местного населения. На данный момент прививку сделали почти полмиллиона горожан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Макрон не верит, что благодаря «Спутник V» можно ускорить процесс вакцинации в ЕС.