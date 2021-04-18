Макрон не верит, что благодаря «Спутник V» можно ускорить процесс вакцинации в ЕС

Президент Франции заявил, что препарат должен получить одобрение со стороны европейских санитарных властей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что российская вакцина «Спутник V» в данный момент не может ускорить вакцинацию, так как она не одобрена европейским санитарным регулятором. Он уверен, что сначала нужно убедить в эффективности и безопасности препарата. Об этом пишет ТАСС.

Макрон добавил, что в Европе стараются ускорять производство зарегистрированных вакцин, так что скоро удастся выполнить поставленные цели. Он убежден, что нужно придерживаться некоторых правил, а, значит, одобрение регулятора все еще важно.

Напоминаем, что «Спутником V» пользуются в 60 странах, чье общее население превышает 1,5 млрд человек, более 30 из них начали массовую вакцинацию препаратом.

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