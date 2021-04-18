В ВОЗ назвали ситуацию с коронавирусом в мире тревожной

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила ситуацию с коронавирусом в последние две недели как тревожную.

По данным ВОЗ, на 12 апреля было зафиксировано 135 646 617 случаев коронавируса и 2 930 732 смертельных исхода. В организации отметили рост числа случаев заболевания за семь недель подряд, а также рост числа смертей за последние четыре недели.

«Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами», — цитирует Вуйнович ТАСС.

По последним данном, в мире с начала пандемии зафиксирован 4 702 101 случай заражения коронавирусом, выздоровело 4 326 780 пациентов, число смертельных исходов достигло 105 582.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ежесуточный прирост новых случаев COVID-19 в последний месяц говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в стране еще недостаточно стабильна. Об этом рассказала представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.