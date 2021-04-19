Пугачева снова не пригласила Киркорова на день рождения

Певец не присутствовал на празднике. Поклоннике гадают, что же случилось в отношениях двух бывших супругов.

Певица Алла Пугачева не пригласила Филиппа Киркорова на празднование дня рождения. На это обратили внимание поклонники, которые активно обсуждают отношения между экс-супругами в социальных сетях.

Киркоров, комментируя конфликт между ним и Пугачевой, лишь шутит о том, что «королева имеет право на любой ход». Судя по всему, он не обижается на женщину, которую так долго любил.

Напоминаем, что Пугачева отписалась от Киркорова в Instagram после того, как артист написал пост с критикой несанкционированных митингов. Некоторые решили, что у звезд разные политические взгляды, что и могло стать причиной ссоры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алла Пугачева озвучила свою «вредную» привычку на день рождения. Школьники сделали для мамы открытки и подарили букеты цветов.