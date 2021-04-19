На Комендантском тушили однокомнатную квартиру

На место прибыли 12 спасателей и три единицы спецтехники.

В Приморском районе 18 апреля произошел пожар в однокомнатной квартире. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Комендантском проспекте – там в одном из домов загорелась квартира. На место вызвали спасателей, которые оперативно справились с огнем. В ликвидации участвовали 12 спасателей и три единицы спецтехники.

Непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Обводном легковушка наехала на мотоциклиста: его госпитализировали. Жесткая авария возмутила петербуржцев: они призвали водителей быть внимательнее на дорогах.