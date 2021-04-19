В Нигерии замечены следы пчеловодства 3500-летней давности

Ученые Бристольского университета нашли следы древнего пчеловодства в результате рассмотрения керамических сосудов, которые принадлежат к древней культуре Нок в Нигерии. Об этом сообщают на портале «SciTechDaily».

Сотрудники университета исследовали более 450 керамических предметов культуры Нок. Работники старались установить, что же держали в этих сосудах ранее.

Так, стало ясно, что около трети всех сосудов использовали для обработки и хранения пчелиного воска. Ученые, принимавшие участие в этом проекте заявили, что древние могли использовать мед для рецептов каких-то напитков, или же добавлять в вино для сладости.

Кроме этого мед был нужен в медицинских целях, технологических, а также косметических.

Важно, что ранее исследователи находили доказательства того, что мед применялся в качестве защитного средства различных поверхностей от негативного воздействия влаги и воздуха.

Авторы проекта заявляют, что имеющиеся ранее этнографические данные, позволили экспертам узнать, как люди, населявшие Западную Африку 3500 лет назад, охотились на мед.

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