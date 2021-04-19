В Петербурге за сутки от коронавируса умерли 26 человек

В Петербурге люди продолжают умирать от коронавируса. Фото: unsplash

В Петербурге люди продолжают умирать от коронавируса. Фото: unsplash

В городе на Неве продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 26 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 19 апреля. По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции, общее число летальных исходов в Северной столице достигло 12 837.

Побороть болезнь удалось за все время пандемии удалось 363 116 петербуржцам. Коронавирус за сутки выявили у 692 человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первом строчке списка Москва, где коронавирус подхватили еще 2 279 человека. Третье место у Подмосковья — 592 новый ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 90 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса привились почти 500 тысяч человек.