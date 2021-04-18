В Петербурге от коронавируса привились почти 500 тысяч человек

В Петербурге от коронавируса привились почти 500 тысяч человек
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

За минувшие сутки первичную прививку сделали 3,1 тысяч горожан.

В Санкт-Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент прививку сделали более 498 тысяч человек. Об этом сообщается в сводке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Известно, что 346 тысяч человек завершили цикл вакцинации, остальным только предстоит поставить второй укол. За последние сутки первичную прививку сделали более 3,1 тысяч горожан, а вторичную – 3,4 тысячи.

В городе довольно много доз вакцины – 227,6 тысяч комплектов, так что хватит на всех желающих. Власти напоминают, что вакцинация – это единственный способ победить пандемию коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ назвали ситуацию с коронавирусом в мире тревожной.

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