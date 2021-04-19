В горах нашли пропавших альпинистов, среди которых был петербуржец

В Гималаях нашли пропавших альпинистов, их доставят в больницу. Об этом сообщает «78 канал».

Троих пропавших в Гималайских горах российских альпинистов, среди которых был и житель Петербурга, нашли.

Известно, что их отвезут в больницу Катманду.

Ранее сообщалось, что Сергей Кондрашкин, Александр Лутхокин и Дмитрий Синёв взбирались на одну из горных вершин в районе горного массива Аннапурна.

Позднее, 18 апреля спортсмены перестали выходить на связь. Отмечается, поиск был очень трудным в связи с погодными условиями. Ведь в горах температура способна снижаться до минус 40 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербурге за выходные пропали семь детей, еще одного подростка, пропавшего в марте, нашли мертвым на берегу Охтыми. Поэтому следователи Всеволожского района Ленобласти разбираются в гибели 13-летнего мальчика, без вести пропавшего 29 марта.