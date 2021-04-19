В Сестрорецке молодого парня заподозрили в насилии над 10-летней

В Сестрорецке молодого парня заподозрили в насилии над 10-летней
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay

В Курортном районе задержан 21-летний молодой человек, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 18 апреля в полицию обратился житель Сестрорецка. С его слов, молодой парень надругался над его дочерью. Подозреваемого задержали в тот же день на территории садоводства «Разлив», где проживает заявитель.

На парня составили протокол и задержали. Материалы дела передали следственным органам по Курортному району. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанному в скором времени изберут меру пресечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бабушка заявила в полицию на брата, что тот надругался над ее внучкой.

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