Бабушка заявила в полицию на брата, что тот надругался над ее внучкой

Во Фрунзенском районе полиция проводит проверку по факту заявления о насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне вечером в полицию обратилась 46-летняя женщина. Она сообщила, что ее 46-летний брат надругался над ее внучкой в квартире на Будапештской улице. Спустя пол часа полиция приняла заявление от 32-летней матери потерпевшей девочки.

Около десяти часов вечера стражи порядка задержали подозреваемого по месту жительства. Его доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол. Сейчас он задержан.

Информацию об этом передали следователям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина, напавшая на своего сына с ножом, из полиции уехала в психбольницу.