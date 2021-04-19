Женщина, напавшая на своего сына с ножом, из полиции уехала в психбольницу

В Петербурге женщину, которая напала с ножом на 9-летнего сына в ходе семейного конфликта, из отдела полиции увезли в психиатрическую больницу. Об этом сообщает «78 канал».

Ранее сообщалось, что у нападавшей может быть наркотическая зависимость.

В Петербурге 18 апреля, задержали женщину, которая могла ранить ножом девятилетнего сына.

Все случилось во Фрунзенском районе в одной из квартир жилого дома. Там поссорились 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь. Первую не устраивало то, что вторая не может прекратить принимать наркотические вещества. В ходе словесной перепалки началась драка – чтобы остановить ее, отчаявшаяся женщина выбежала к соседям за помощью.

Когда она вернулась, то обнаружила, что 28-летняя дочь держит в руках нож, а внук истекает кровью.

На место вызвали сотрудников правоохранительных органов и медиков. Жизни мальчика ничего не угрожает, а его мать доставили на медосвидетельствование для установления наличия наркотического опьянения.

Ранее в Gazeta.spb.ru сообщала, что рейд по барам Петербурга вывел полицию на наркотики и «веселящий» газ.