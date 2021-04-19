В Петербурге задержали мужчин, стрелявших из пневмата

В Петербурге задержали мужчин, стрелявших из пневмата
У одного из них изъят пневматический пистолет. Фото: Google Maps

Полиция задержала двух мужчин: 30-летего сварщика и 32-летнего наладчика коммерческой организации. У одного из них изъят пневматический пистолет. Он пояснил, что один раз выстрелил в пластиковую бутылку. В отношении мужчин составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ.

Ранее в полицию поступило сообщение от 42-летнего слесаря о том, что у дома 5 по Нейшлотскому переулку компания распивает спиртные напитки и стреляет из пневматики. Прибывшими полицейскими у детской площадки были обнаружены двое нетрезвых мужчин, которые стреляли из пневматического оружия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Петербурге школьник ушел из дома и оказался в больнице в коме. Ребенок попал к медикам в в тяжелом состоянии, в коме неясной этиологии. Выяснилось, что мальчик из неполной семьи и проживает в Петербурге. После ссоры он ушел из дома.

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