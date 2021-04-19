В Петербурге школьник ушел из дома и оказался в больнице в коме

В Петербурге в Красногвардейском районе десятилетний мальчик после ссоры с родными ушел из дома и оказался в больнице Всеволожска в коме.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, вечером 16 апреля четвероклассника госпитализировали в больницу Всеволожска.

Ребенок попал к медикам в в тяжелом состоянии, в коме неясной этиологии.

Выяснилось, что мальчик из неполной семьи и проживает в Петербурге. После ссоры он ушел из дома.

Ранее, школьник не уходил из квартиры и в подразделении по делам несовершеннолетних не состоял.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Центральном районе 25-летний молодой человек вернулся домой и обнаружил труп 75-летнего отца с ножевыми ранениями.

Также Gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе пятиклассник весь переломался, пока играл с друзьями в заброшенном здании.