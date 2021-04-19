В Красносельском районе пятиклассник весь переломался, пока играл с друзьями в заброшенном здании

В Петербурге в Красном селе стало известно, что пятиклассник упал с третьего этажа и весь переломался. Об этом стало известно Gazeta.spb.ru.

Известно, что 16 апреля около семи часов вечера в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, множественными переломами частей тела доставили пятиклассника.

Оказалось, мальчик со своими друзьями проник на неохраняемую, неогороженную территорию. Там дети решили поиграть, в результате чего ребенок упал с третьего этажа дома.

Сообщается, что здание кирпичное, полуразрушенное. На данный момент пытаются установить собственника. Ведь ранее строение принадлежало воинской части. Потому как здание заброшенное, то видеонаблюдения на прилегающей территории нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что калининградские оперативники задержали подозреваемого в убийстве врача-терапевта. Им оказался 25-летний студент-медик. Само преступление произошло в Петербурге.