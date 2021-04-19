Студента медколледжа арестовали за убийство врача-терапевта в Петербурге

В Петербурге арестован 25 летний студент медицинского колледжа имени Бехтерева, обвиняемый в убийстве врача-терапевта.

Как сообщили в городском управлении СК, следственные органы продолжают расследование уголовного дела, открытого по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Преступление произошло 12 апреля в квартире дома №12 по улице Полярников. По версии следствия, между обвиняемым и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой студент нанес несколько ударов ножом своему 27-летнему знакомому, работающему врачом в поликлинике №52. Мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи совместно с полицейскими нашли и задержали подозреваемого в Калининграде. Мужчину этапировали в Петербург, где ему предъявили обвинение и арестовали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ревнивого петербуржца, задавившего бывшую жену на авто, отправили в колонию на 8,5 лет.