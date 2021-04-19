Ревнивого петербуржца, задавившего бывшую жену на авто, отправили в колонию на 8,5 лет

В Петербурге суд вынес приговор в отношении Антона Воронова, признанного виновным в покушении на убийство. Он на машине задавил бывшую жену.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, инцидент произошел 9 марта прошлого года на Перевозной набережной. Между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина попытался убить мать своих троих детей, сбив ее на своем авто «Киа Рио». Женщина оказалась зажата между капотом и стеной. Она получила тяжелые травмы, но была спасена медиками.

Воронов в суде рассказал, что после долгих лет брака они развелись осенью 2019 года. Но он хотел сохранить отношения и начал «искать возможности для общения». Потерпевшая игнорировала настойчивого бывшего мужа и не отвечала на звонки. Вечером 8 марта он захотел поздравить бывшую с праздником и, обнаружив что ее нет дома, остался ждать у подъезда в машине.

Уже утром он заметил, что она стоит у подъезда со своим новым мужем. Мужчина разозлился и завязал конфликт. Обвиняемый хотел задавить нового возлюбленного бывшей супруги на своем авто, но случайно сбил бывшую. Испугавшись, Воронов пошел за коньяком и распил его на детской площадке. Вскоре его задержали.

Суд отправил его в колонию строгого режима на 8,5 лет и взыскал в пользу потерпевшей 1,5 млн рублей.

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