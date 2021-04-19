Петербурженка с ножом бросилась на девятилетнего сына: как дети становятся жертвами нападений родителей

Во Фрунзенском районе Северной столицы в понедельник, 18 апреля, девушка ранила ножом своего девятилетнего сына. Предположительно, она страдает от наркотической зависимости.
По информации правоохранительных органов, 28-летняя петербурженка поссорилась со своей 48-летней матерью. Последняя выразила беспокойство по поводу пристрастия дочери к наркотическим веществам. Выяснение отношений закончилось дракой и женщине пришлось бежать за помощью к соседям. Когда она вернулась, то нашла свою дочь с ножом в руках, а девятилетнего внука — истекающим кровью.
К счастью, прибывшие к месту происшествия врачи констатировали, что жизнь мальчика в безопасности. Его, тем не менее, увезли в больницу. Нападавшую же отправили в психиатрическую клинику и на медицинское освидетельствование, которое покажет наличие наркотического опьянения.
Дети, увы, порой становятся жертвами преступных замыслов своих родителей, поскольку не могут постоять за себя и оценить действия старших с точки зрения морали. Так, 15 апреля на проспекте Народного Ополчения задержали 35-летнего маляра, подозреваемого в развращении четырехлетний дочери. В полицию на него заявила жена, узнавшая об инциденте. При этом ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбой, угон автомобиля и покушение на совершение преступления.
Немногим раньше, 1 апреля, в квартире на Приморском проспекте обнаружили тело пятилетнего мальчика с множественными ожогами. Его мать заявила, что ребенок погиб, ошпарившись кипятком во время купания, но правоохранители предполагают, что причиной смерти стал обряд экзорцизма. Бабушка малыша рассказала, что накануне трагедии её дочь утверждала, будто в мальчика вселился демон. Женщина пыталась защитить внука, но, увы, пришла слишком поздно.