Петербурженка с ножом бросилась на девятилетнего сына: как дети становятся жертвами нападений родителей

Во Фрунзенском районе Северной столицы в понедельник, 18 апреля, девушка ранила ножом своего девятилетнего сына. Предположительно, она страдает от наркотической зависимости.

По информации правоохранительных органов, 28-летняя петербурженка поссорилась со своей 48-летней матерью. Последняя выразила беспокойство по поводу пристрастия дочери к наркотическим веществам. Выяснение отношений закончилось дракой и женщине пришлось бежать за помощью к соседям. Когда она вернулась, то нашла свою дочь с ножом в руках, а девятилетнего внука — истекающим кровью.

К счастью, прибывшие к месту происшествия врачи констатировали, что жизнь мальчика в безопасности. Его, тем не менее, увезли в больницу. Нападавшую же отправили в психиатрическую клинику и на медицинское освидетельствование, которое покажет наличие наркотического опьянения.

Дети, увы, порой становятся жертвами преступных замыслов своих родителей, поскольку не могут постоять за себя и оценить действия старших с точки зрения морали. Так, 15 апреля на проспекте Народного Ополчения задержали 35-летнего маляра, подозреваемого в развращении четырехлетний дочери. В полицию на него заявила жена, узнавшая об инциденте. При этом ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбой, угон автомобиля и покушение на совершение преступления.