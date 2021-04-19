Как «проклятая» гостиница «Северная корона» разрушалась при четырех секретарях КПСС, мэре и четырех губернаторах

В Петербурге продолжается снос гостиницы «Северная корона», которая годами то строилась, то простаивала, то просто разрушалась. Отель, которой ведет свою историю еще с 1980-х годов, когда Петербургом руководил 1-й секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Романов, успел заработать славу «проклятого» места. Теперь там хотят возвести элитное жилье.

Сейчас компания «ПСК» ведет на набережной Карповки, где стоит гостиница, подготовительный этап сноса. Он не требует усиления конструкций. По сути, рабочие демонтируют часть здания.

Отметим, что это не первый снос в истории гостиницы, но — обо всем по порядку.

Строительство на набережной Карповки югославская фирма «Монтексгроэкспорт» начала еще в 1980-х годах, когда главой города был 1-й секретари Ленинградского обкома КПСС Григорий Романов. Планировалось, что на набережной вырастет пятизвездочный отель. В результате строительство пережило еще трех секретарей Ленинградского обкома партии — Льва Зайкова, Юрия Соловьева, Бориса Гидаспова.

После распада СССР в 1991-м году денег на завершение работ уже не было. При первом мэре Анатолии Собчаке здание отошло банку «Санкт-Петербург», к 1995-му году его удалось почти достроить. Отель даже собирались открывать, но в ноябре произошла трагедия. На банкете в гостинице из-за проблем с сердцем скончался митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн. Свидетелем трагедии стал сам мэр.

Уже тогда гостиница получила славу проклятого места на фоне долгого строительства и смерти человека.

В 1996-м году пост губернатора Петербурга занял Владимир Яковлев, вместе с должностью в наследство он получил и недостроенную «Северную корону».

За 1990-е там произошли десятки несчастных случаев, из них немало – трагических. В 2000-х годах отель выкупил «Еврофинанс Моснарбанк».

Уже при следующем губернаторе, Валентине Матвиенко, появились новые планы по открытию гостиницу. Сделать это хотели чуть ли не 30 лет спустя после начала строительства, в 2008-м году. Вновь не получилось — за эти годы несущие конструкции пришли в негодность. Эксперты пришли к выводу: придется сносить. Все эти годы «заброшка» привлекала и бездомных, и сталкеров. Доброй славы все это зданию не добавило.

Уже при новом губернаторе Георгии Полтавченко начался демонтаж здания.

А при Александре Беглове, который на тот момент был еще врио губернатора, произошла очередная трагедия. Весной 2019-го года на территории опрокинулся экскаватор и насмерть задавил рабочего.

Зимой этого года стало известно о том, что за недострой берется новый инвестор — «ПСК». На месте гостиницы собираются построить элитное жилье.